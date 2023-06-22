ماسك وزاكربرغ مستعدان للمبارزة

المصدر: أ ف ب

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تبادل رئيسا تويتر وميتا، إيلون ماسك ومارك زاكربرغ، عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، الدعوة للمبارزة جسدياً في قفص بأسلوب معارك فنون الدفاع عن النفس.

فبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أعلنت ميتا، الشركة الأم لخدمتي إنستغرام وفيسبوك، عن خطط لإطلاق منصة اجتماعية مشابهة قائمة على النصوص من شأنها أن تنافس تويتر مباشرة.

منذ هذا الإعلان، ضاعف مؤسس تيسلا التغريدات على تويتر ضد مارك زاكربرغ.

ووصلت الأمور إلى الذروة قبل بضعة أيام عندما نشر إيلون ماسك على حسابه رسالة جاء فيها: «أنا جاهز للقتال في قفص»، في إشارة إلى القفص الذي تقام فيه معارك الفنون القتالية المشتركة.

ورد مارك زاكربرغ، وهو نفسه متمرس في الفنون القتالية، على إنستغرام، أمس، بلقطة شاشة لرسالة إيلون ماسك، متبوعة بعبارة: «أرسل لي الموقع».

وأثار تبادل الرسائل موجة ردود على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مراهنات على الفائز المحتمل، مع تصدّر واضح لمارك زاكربرغ في التكهنات.