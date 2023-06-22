إصابة 21 راكباً جراء تصادم بين قطار وحافلة في التشيك

المصدر: أ ب

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أكد مسؤولون أن قطار ركاب اصطدم بحافلة في شمال جمهورية التشيك، أمس الأربعاء، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 21 شخصًا.

أفادت وكالة الإنقاذ الوطنية بأن تسعة ركاب في القطار أصيبوا بجروح متوسطة. وأصيب 12 راكبا اخرون- بينهم تلميذان- بجروح طفيفة.

قالت الشرطة إن 19 تلميذا كانوا من بين 65 راكبا كانوا على متن الحافلة.

وقع الحادث قبل الساعة الثانية بعد الظهر (12.00 ت غ) عند معبر في ستراز ناد نيسو بالقرب من مدينة ليبيريتش، على بعد 100 كيلومتر شمال براغ.

تعمل السلطات على تحديد كيفية حدوث التصادم.