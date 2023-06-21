هولندا تضبط شحنة كوكايين قيمتها 130 مليون دولار

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب المدعي العام الهولندي، أمس الثلاثاء، أن مسؤولي الجمارك الهولندية صادروا شحنة من الكوكايين يزيد وزنها على 6ر1 طن في ميناء روتردام تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (130 مليون دولار).

وقال المكتب في بيان إن خمسة اشخاص اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات.

وكان المحققون يراقبون الأشخاص الخمسة بعد ورود أنباء عن وجود شخص مثير للشبهات في مبنى الميناء.

وعثر المحققون على شحنة الكوكايين في حاوية محملة بالموز من كوستاريكا.

وتم إعدام المخدرات في أعقاب اكتشافها الأسبوع الماضي.

ويعتبر ميناء روتردام واحدا من الموانئ الأوروبية الرئيسية التي يجري تهريب الكوكايين عبرها إلى المنطقة.