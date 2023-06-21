الذكاء الاصطناعي «دليل» نجاح المغنين

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيتحول «موشور» ومقياس نجاح المغنين ودليلهم حول أفضل الأغاني التي ستحقق لهم الشهرة والفائدة. وذلك بدقة عالية، وليس كما الحال قبلاً، حيث كشفت دراسة جديدة أنَّ خوارزميات تطبيقات الأغاني التي تتنبأ بما سيحقق منها صدى جيداً لدى الجمهور؛ أصبحت بدقة محكمة أكثر حالياً، ولم تعد تقف عند حدود نسبة 50 % من الصحة. فقد استخدم الباحثون في الولايات المتحدة تقنية شاملة للتعلم الآلي مطبقة على استجابات الدماغ وتمكنوا من التنبؤ بالأغاني الناجحة بدقة 97 %.

ونُشرت الدراسة في «فرونتيرز إن أرتيفيشال إنتليجنس». ويُطلق على النهج الذي استخدمه الباحثون اسم «التنبؤ العصبي»، حي وجد الباحثون أنّ النموذج الإحصائي الخطي حدد الأغاني الناجحة بنسبة نجاح بلغت 69 بالمئة، وعندما طبّقوا تقنية التعلم الآلي على البيانات التي جمعوها، قفز معدل الأغاني الناجحة التي تم تحديدها بشكل صحيح إلى 97 بالمئة. كما طبّقوا تطبيق التعلم الآلي على الاستجابات العصبية في الدقيقة الأولى من الأغاني، وفي هذه الحالة، تم تحديد النتائج بشكل صحيح بنسبة نجاح تبلغ 82 %.