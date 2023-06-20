مصابة بمتلازمة داون تدخل «غينيس»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت امرأة بريطانية مصابة بمتلازمة داون، رقماً قياسياً عالمياً لتحديد أكبر عدد من أعياد ميلاد المشاهير في ثلاث دقائق، وقالت إنها فخورة جداً بتحدي التصورات حول ما يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة داون تحقيقه.

ودخلت هايدي كروتر، (27 عاماً)، من كوفنتري، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسب موقع «24 الإلكتروني»، بعد أن تذكرت تاريخ ميلاد 70 من المشاهير في أقل من 180 ثانية، بدءاً من الملكة فيكتوريا ومارغريت تاتشر، إلى براد بيت وشاكيرا.

وقالت هايدي «أشعر بفخر كبير بنفسي، لتحقيق الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس. أحب مشاركة فرحتي بأعياد الميلاد مع الناس، وقد كنت أكتب قائمة أعياد الميلاد، وأقوم بحفظها منذ وقت طويل».

وأعلن عن إنجاز كروتر من قبل مؤسسة Mencap الخيرية لإعاقات التعلم، قبل أسبوع التوعية بصعوبات التعلم، من 19 - 25 يونيو. ويأتي الرقم القياسي المسجل باسم هايدي، في إطار مبادرة الإعاقة الجديدة لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. وفي فئة الإعاقة الذهنية، تسمح المبادرة بإجراء تعديلات معقولة لمحاولات التسجيل، لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أفضل.