روبوت توصيل يهاجم كلباً وصاحبه
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تعرض كلب كان برفقة صاحبه للهجوم من قبل روبوت لتوصيل الطعام في إحدى المدن البريطانية، على الرغم من أن الروبوت مصمم ومبرمج لتجنب الاصطدامات.
وادعى بريان داوسون (56 عاماً)، حسب موقع «24 الإلكتروني» أن روبوت توصيل، اصطدم بكلبه المدعو بيبا، خلال حادث بالقرب من فرع الجمعية التعاونية في ميلتون كينز، في باكينغهامشير. ونقلت صحيفة ذا صن، عن داوسون، الذي يعمل سائق توصيل في تيسكو قوله: إنه أبعد الروبوت عن كلبه.
وبحسب بعض الشهود، فإن الرجل دفع الروبوت، ما أدى إلى إطلاق صفارة الإنذار التي زود بها الروبوت. وطالب داوسون بوضع أرقام تسلسلية أو رموز «كيو آر» على الروبوتات الآلية ليتسنى للعملاء تقديم الشكوى. وقال: إنه من المفترض أن تتم برمجة الروبوت للتوقف إذا واجه أي عائق.