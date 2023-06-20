وميض أخضر مذهل في «المشتري»

المصدر: (دبي ــ البيان)

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نشرت وكالة ناسا صورة مذهلة التقطها مسبار الفضاء جونو، تظهر وهج البرق داخل دوامة تشكلت بالقرب من القطب الشمالي للمشتري. ويحدث البرق على الأرض حسب «روسيا اليوم»، عندما تنشأ الشحنات الموجبة والسالبة من بلورات الجليد المتصادمة وقطرات الماء داخل السحب، والتي تنفصل في النهاية بسبب قوى الحمل الحراري.

في حالة كوكب المشتري، تحدث هذه الظواهر عندما ترتفع الغازات، بما في ذلك بخار الماء، من أعماق الكوكب، وعندما تتجمد، تنتقل جزيئات الجليد من القطرات، ما ينتج عنه في النهاية تفريغ يشبه البرق. ويتم اكتشاف البرق في العملاق الغازي بشكل متكرر بالقرب من القطبين. ويواصل مسبار جونو التابع لناسا إعطاءنا نظرة رائعة على طقس المشتري. وأحدث الصور تظهر وهج البرق داخل دوامة تشكلت بالقرب من القطب الشمالي للكوكب.