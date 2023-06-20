قمر إندونيسي لخدمات الإنترنت

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أعلنت شركة «سبيس إكس» عن إطلاقها أول قمر صناعي إندونيسي مخصص لخدمات الإنترنت. وتبعاً للمعلومات التي أوردتها وكالة Antara الإندونيسية فإن شركة سبيس إكس أطلقت قمر SATRIA-1 الإندونيسي على متن صاروخ من نوع Falcon 9، وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، حسب «روسيا اليوم».

ومن جهته أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسي إلى أن القمر المذكور قادر على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 150 غيغابايت/ثا، وستستفيد من خدماته أكثر من 50000 مؤسسة، وسيكون قادراً على تأمين خدمات الإنترنت للجزر والمناطق النائية في إندونيسيا.