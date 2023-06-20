وقود نظيف من الهواء

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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نجح باحثون في اكتشاف كيفية إنتاج وقود نظيف ومستدام باستخدام ثاني أكسيد الكربون فقط، الذي يتم استخلاصه من الهواء. وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، إن فريقاً من جامعة كامبريدج استخدم مفاعلاً يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مصدر للطاقة.

وذكر الباحثون حسب «سكاي نيوز»، أنهم استلهموا الفكرة من أنظمة التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون من أجل ضخه في مخازن تحت الأرض.

وأوضح الدكتور موتيار رهامان، من قسم الكيمياء بالجامعة: «بدلاً من تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، كما هو الحال مع نظام CCS، يمكننا التقاطه من الهواء، وإنتاج وقود نظيف منه».

وأضاف: «بهذه الطريقة، يمكننا القطع مع صناعة الوقود الأحفوري، التي نأمل أن تساعدنا في تجنب تدمير المناخ».