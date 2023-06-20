صحيفة «بيلد» تلغي 200 وظيفة وتوقف ثلث إصداراتها

المصدر: أ ف ب

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أعلنت صحيفة «بيلد» الألمانية أنها ستلغي نحو 200 وظيفة وتوقف ثلث إصداراتها الإقليمية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة، التي تُعَدُّ الأكثر مبيعاً، أمس، أن قرارها جاء في إطار التحول للإنتاج الرقمي.

وذكرت «فرانس برس» أن الوظائف المعنية هي في أقسام التحرير والنشر والتسويق.

وقالت الإدارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، أمس، إن «التغييرات الهيكلية الحالية تؤدي إلى خفض الوظائف»، مؤكدةً أنها تبتعد عن منتجات ومشاريع وأساليب لن تعود مربحة.

وأطلقت الشركة تحوّلاً كبيراً لتصبح رقمية بالكامل هذا العام. وكان مالكها، أكسل سبرينغر، أكبر ناشر في ألمانيا، ويملك عدداً من الإصدارات، من بينها صحيفة بوليتيكو الإخبارية، قد أعلن، في فبراير، أنه يعتزم إلغاء وظائف في «بيلد» ومطبوعة رئيسة أخرى هي صحيفة «دي فيلت».

كما حذر الناشر من أن بعض الوظائف، لا سيما في مجالات مثل تخطيط الصفحة وتصحيح الطباعة، قد تصبح بحكم اللاغية مع اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.