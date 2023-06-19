العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عُثر، مساء أمس، على جثتي متسلقين فرنسيين، هما مرشد جبلي وامرأة كانت تستعين بخدماته في جبال الألب الايطالية، على ما أفادت خدمات الإنقاذ الجبلي الفرنسية، اليوم.

وأوضحت فصيلة الدرك الجبلية في بريانسون بمنطقة أوتزالب جنوب شرقي فرنسا، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «لو دوفان ليبيريه»، أنه عُثر على جثتي متسلقي الجبال في ممر بين نقطتي كول دو كولونيل وقمة غاستالدي.

وبحسب الصحيفة، كان الاثنان يعبران جزءاً من سباق لتسلق الجبال يُعرف باسم بيرو ويستمر أياماً عدة، بدءاً من نقطة كول دو لا ترافيرسيت، وصولاً إلى جبل فيزو الإيطالي الذي يبلغ ارتفاعه 3841 متراً، قرب وادي كيراس الفرنسي.