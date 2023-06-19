مطعم يمنع رواده من وضع العطور

المصدر: (دبي ــــ البيان)

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طلب مطعم سوشي في لندن، من روّاده عدم وضع العطور قبل الحضور إلى المطعم، معللاً ذلك بأنَّ الروائح القوية قد تطغى على روائح الطعام، وتمنع زوّاره من الاستمتاع برائحة الخل والسمك الزكية في المطعم، ويتسع المطعم المزمع افتتاحه في 1 يوليو المقبل لنحو 13 شخصاً.

وكتب المطعم لافتة: «لضمان أفضل تجربة سوشي لك ولزملائك في العشاء، نطلب منك التفضل بالامتناع عن وضع العطور». وأثار الأمر ضجّة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تدعم الأبحاث والتجارب اليومية الرأي القائل بأن الروائح المحيطة مهمة لتجربة تناول الطعام.