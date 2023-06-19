الحياة «محتملة» على قمر تابع لزحل

المصدر: (دبي ــــ البيان)

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أكد علماء فلك وجود «العناصر المطلوبة لنشوء الحياة»، على أحد الأقمار التابعة لكوكب زحل، واصفين الاكتشاف بـ«غير المسبوق»، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، فإن القمر الذي توجد به مواد تتيح إمكانية الحياة هو «إنسيلادوس»، سادس أكبر الأقمار التابعة لزحل. وقال العالم المختص في الكواكب بجامعة فراي الألمانية فرانك بوست بيرغ: «وجدنا من ذي قبل أن محيط ذلك القمر غني بعدد من المركبات والمواد العضوية». وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء من اكتشاف عناصر من هذا القبيل».