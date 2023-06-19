عقوبات صارمة ضد من ينقل مخالفي أنظمة الحج

المصدر: البيان

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كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن عقوبات صارمة تنتظر كل من ينقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضح "الأمن العام" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والإبعاد عن المملكة إن كان وافدًا.

الأمن العام: كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافدًا.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/gJ9PSO7JkN — واس العام (@SPAregions) June 18, 2023