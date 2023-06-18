اكتشاف قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

المصدر: د ب ا

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سيتعين على حوالي 8100 من سكان مدينة هانوفر الألمانية مغادرة منازلهم اليوم الأحد، وذلك بعد اكتشاف قنبلة يشتبه أنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم تحديد دائرة نصف قطرها ألف متر للإخلاء من أجل السماح للخبراء باستكشاف الموقع والتخلص بأمان من الذخائر المحتملة.

وستكون المنطقة محظورة اعتبارا من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تستمر عدة ساعات.

وتم إبلاغ السكان بعدم ترك الأشياء الضرورية للغاية، مثل الأدوية وأغذية الأطفال. كما سيجري إنشاء مركز رعاية في مدرسة محلية.

يشار إلى أن ألمانيا معتادة على العثور على ذخائر غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية. ويجري إبطال مفعول معظمها من قبل خبراء التخلص من القنابل دون وقوع حوادث.

وتم العثور على القنبلة المشتبه بها في هانوفر في منطقة سهلكامب شمال المدينة بعد إجراء عمليات مسح صوتي للتربة.