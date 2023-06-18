في الـ 23 من العمر.. لكنه لم يغادر الطفولة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يدُر في خلد لويز أوغوستو مارسيو ماركيز، أن عملية جراحية كان قد خضع لها، ستتسبب في توقف جسمه عن النمو. إذ يبدو حالياً، وهو البالغ 23 عاماً.

وكأنه صبي في الـ 13 من العمر، وذلك بعد خضوعه لجراحة إزالة ورم نادر جداً وخطير. وقد عاش لويز، المعروف باسم جوتو، في مدينته الأصلية باسو فوندو، طبقاً لما ورد في موقع 24، في جنوبي البرازيل، حياة طبيعية حتى سن السابعة، عندما بدأ يعاني من صداع مؤلم بدأ يظهر بشكل متكرر مع مرور الوقت. ولم يستطع الأطباء تشخيص حالته بشكل صحيح. وعقب أن أصيب الصبي بنوبة صرع، نقل إلى مستشفى المدينة.

حيث شخصت إصابته بورم قحفي بلعومي، وهو نوع نادر جداً من أورام المخ، التي تصيب حوالي واحد من كل مليون شخص. وأخبر الأطباء عمة الصبي أنه سيتعين عليهم إجراء عملية جراحية عليه لإزالة جزء من الورم، وإلا سيموت في غضون أيام. ومع ذلك، شكلت الجراحة نفسها العديد من المخاطر.

حيث إن موقع الورم يعني أن لويز قد يفقد قدرته على المشي أو التحدث أو تحريك عينيه، وقد يتأثر نموه. وفي النهاية، قررت عائلته المخاطرة وإنقاذ حياة الصبي. وبعد العملية، تم وضع جوتو في غرفة زجاجية.

حيث تمت مراقبته على مدار الساعة، لأن الأطباء أرادوا معرفة ما إذا كان سيعاني من أي نوبات، أو تظهر عليه أي أعراض غير عادية. ولحسن الحظ، تعافى تماماً، ولكن بعد إجراء سلسلة من الاختبارات، نقل الأطباء بعض الأخبار السيئة لأسرته، فأثناء العملية، تأثرت الغدة النخامية، ومن المرجح أن يتوقف عن النمو.