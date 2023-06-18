إصابة 16 شخصاً جراء اصطدام حافلة بمبنى في أمريكا

المصدر: د ب ا

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أصيب حوالي 16 شخصا بعد أن اصطدمت حافلة تابعة لإدارة النقل بولاية ماريلاند الأمريكية بسيارتين، ثم اصطدمت بمبنى صباح أمس السبت في بالتيمور، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وقالت إدارة النقل في ماريلاند إن مدى إصاباتهم غير معروف، وتقدر أن ما بين 10 و15 شخصا نقلوا إلى المستشفيات المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقع الحادث في حوالي الساعة 10.15 صباحا (بالتوقيت المحلي) بالقرب من وسط المدينة.

وذكرت إدارة النقل: "تواصل شرطة إدارة النقل بولاية ماريلاند التحقيق بنشاط في الحادث".