حقيقة فيديو عبور غواص من المغرب إلى إسبانيا تحت الماء

المصدر: أ ف ب

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو قيل إنه يُظهر غوّاصاً وهو يقطع المسافة بين المغرب وإسبانيا عن طريق البحر.

وعلّق الناشرون بالقول "غوّاص يقطع المسافة بين المغرب وإسبانيا تحت البحر".

وحقق الفيديو مشاهدة قياسية على إحدى الصفحات، بالرغم من أن مستخدمين شككوا في التعليقات بصمود الغوّاص كل تلك المدة تحت الماء.

ويفصل بين المغرب وإسبانيا مضيق جبل طارق الذي يمتد على 15 كيلومتراً فقط.

مشاهد المقطع، وفق وكالة فرانس برس، لم تصوّر لا في المغرب ولا في إسبانيا بل هي مأخوذة من فيلم لبطل فرنسي سابق في رياضة الغطس الحرّ معروف بتحقيقه أرقاماً قياسية عالميّة.

ويظهر في الفيديو غوّاص يأخذ نفساً عميقا قبل أن يغوص في أعماق البحر فيصل إلى شاطئ البحر بسلام بعد حوالي خمس دقائق من السباحة تحت الماء.

ويتعلق الأمر بفيديو سابق نشر على قناة يوتيوب لبطل فرنسي سابق في رياضة الغطس يُدعى غيوم نيري.

وحقق نيري البالغ 40 سنة أربعة أرقام قياسية عالمية، كان آخرها هبوطه لـ 126 متراً في عام 2015.

وبحسب التفاصيل المرافقة للفيديو الأصلي، المشاهد مأخوذة من فيلم "نفس واحد حول العالم" الذي صورّه نيري في عدّة بلدان وهي موريشيوس، والمكسيك، والفليبين، واليابان، وفنلندا، وفرنسا.

ولم يُذكر نيري المغرب أو إسبانيا بين البلدان التي صوّر فيها الفيديو.