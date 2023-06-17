الحيتان الصائبة الجنوبية تتجمع قبالة الأرجنتين

المصدر: بويرتو بيراميديس - أ.ب

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وصل الآلاف من مراقبي الحيتان، إلى ساحل باتاغونيا الأرجنتيني لمشاهدة الحيتان الصائبة الجنوبية، والتي تنتشر في المناطق الجنوبية من نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وتأتي الحيتان، وهي النوع الوحيد في العالم المحمي من صناعة صيد الحيتان، إلى الساحل لتربية صغارها ورعايتها.

في كل عام ، تهاجر الحيتان من مناطق التغذية الجليدية قبالة القارة القطبية الجنوبية إلى المناخات الأكثر دفئًا، ما يمنح السياح فرصة للحضور ومشاهدتها من الشاطئ وعلى متن قوارب صغيرة.

وتقول دايانا موراليس، التي تزور الساحل: حلم لقاء الحيوانات البحرية في بيئتها الطبيعية بطريقة محترمة. اعتقد أن رؤية دخولها إلى موطنها ورؤيتها دون إزعاجها، شيء رائع.. تجربة رائعة للغاية، لا توجد كلمات تعبر عن ذلك الحدث. ورددت مراقبة حيتان أخرى مشاعرها قائلة إنها تحب رؤية الحيتان في بيئتها، لترى سلوكها ، وكيف تنمو كل عام.

مع وجود أجسام معظمها سوداء اللون وذات قشور بيضاء مميزة (سحجات جلدية) على رؤوسها يمكن أن يصل طول الحوت الصائب الجنوبي إلى 18 متراً ويصل وزنه إلى 100 طن.

وأطلق على الحيتان هذا الاسم في الأصل لأنها تعتبر الحيتان الصائبة للصيد، حيث أنها بطيئة وأسهل في الاستهداف، لكنها محمية منذ عام 1937 في مياه جميع البلدان التي يُعرف عنها تكاثرها بها.

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية، إن هناك ما يصل إلى 10 آلاف حوت صائب جنوبي، موزعة في نصف الكرة الجنوبي في ثلاث مجموعات فرعية مع مناطق حضانة موجودة في المياه قبالة الأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا.