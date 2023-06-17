قائمة المكرمين خلال الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز

المصدر: د ب ا

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أعلن قصر باكنغهام في وقت متأخر يوم أمس الجمعة أنه من بين الأشخاص الذين كرمهم ملك بريطانيا تشارلز في أول تكريم له بمناسبة عيد ميلاده كملك، طبيب التوليد لأحفاده ونجم كرة القدم السابق إيان رايت والمؤلف إيان ماك إيوان.

وعادة ما يتم الإعلان عن الجوائز بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملك، الذي سيتم الاحتفال به اليوم السبت بعرض رسمي للأفواج المختلفة في الجيش البريطاني بالأعلام الملونة.

ويتم خلال الاحتفال تكريم شخصيات شهيرة وأشخاص قدموا خدمات للشعب والدولة.

وقد عين الملك طبيب أمراض النساء آلان فارثينغ الذي قام برعاية الأميرة كيت خلال عملية وضع أطفالها جورج وتشارلوت ولويس، قائدا للوسام الفيكتوري الملكي.

كما تم منح أعلى الأوسمة لرئيسة تحرير مجلة فوج آنا وينتور والروائي الفائز بجائزة بوكر ماك ايوان وأستاذ كلية الطب بجامعة أوكسفورد جون بيل الذين تم منحهم وسام رفقاء الشرف.