صراصير تعرقل الحياة في بلدة أمريكية

المصدر: نيفادا - أ.ف.ب

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غزت ملايين صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأمريكية وطرقها، ما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة. وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات والأماكن المتنوعة. وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان إلكو البالغ عددهم 20600.

وقالت المقيمة كوليت رينولدز لشبكة «سي بي إس»: «نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا»، مضيفةً «عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر».

وقالت مقيمة أخرى تدعى ستيفاني غاريت إن «الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة». وأضافت «الوضع مقرف جداً».

وعرقلت الصراصير وتيرة الحياة، بدءاً من السير على الطرقات.

وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة «كاي إس إل تي في» المحلية: «لكي ننقل المرضى إلى المستشفى، تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس».

وما يثير استياء سكان «إلكو» هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات.