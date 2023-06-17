فاعلية الطحالب في امتصاص ثاني أكسيد الكربون محدودة

المصدر: (باريس- أ ف ب)

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أظهرت دراسة نُشرت أول من أمس أن زراعة الطحالب بهدف امتصاص ثاني أكسيد الكربون والحد من ظاهرة الاحترار المناخي فاعلية محدودة، لأنّها تتطلّب مساحة كبيرة جداً من المحيطات. واستخدم باحثون مقيمون في الولايات المتحدة أداة نمذجة مرتبطة لنمو الطحالب، مع تركيزهم على أربعة أنواع يمكن زراعتها في المحيطات.

وأتاح لهم ذلك تقييم إمكانيات النظرية المتعلقة بامتصاص الطحالب لثاني أكسيد الكربون عقب التقاطه من الغلاف الجوي من خلال تحويله لكتل حيوية عبر عملية التمثيل الضوئي. ويتم عزل ثاني أكسيد الكربون عندما تسقط هذه المادة العضوية في قاع المحيطات. ونشرت الدراسة في مجلة «كومونيكايشن إيرث أند إنفايرنمنت».