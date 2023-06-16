رسالة صوتية على «واتساب» تثير الجدل في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق «واتس آب»، تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، لافتاً إلى أنه لم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها.

ونوَّه بأهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

وذكر أنه برغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تلك الشائعة عدة مرات، فإنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.