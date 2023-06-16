ضبط حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى في الكويت

المصدر: البيان

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أوقفت السلطات الأمنية الكويتية ثلاثة حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بأحد المستشفيات.

وذكر موقع صحيفة «القبس» أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهمين، بعدما اكتشفوا أنهم زوَّروا بصمات ممرضين وموظفين بحيث لا يحتاجون إلى الحضور فعلياً.

وأوضح الموقع أن حراس الأمن لديهم بصمات سيليكون تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وأضاف أنه تم ضبط الحراس الثلاثة بعد مراقبتهم، وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.