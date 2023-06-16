مجرات جديدة تمهد لإنشاء خريطة مفصلة للكون

المصدر: دبي - البيان

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رصد العلماء للمرة الأولى مليوني مجرة و«كوازارات» ونجوماً بعيدة، ستساعد على إنشاء أكثر خريطة ثلاثية الأبعاد تفصيلية للكون على الإطلاق، ما سيزيد من فهمنا للكون ومجرتنا «درب التبانة».

واستخدم العلماء حسب «روسيا اليوم» الأداة الطيفية للطاقة المظلمة (DESI) لالتقاط آلاف الصور للسماء ليلاً. ولاحظ الفريق من جامعة دورهام أطياف الأجسام خارج المجرة، تحلل الضوء إلى ألوان أو أطوال موجية مختلفة تكشف عن معدل تمدد الكون، وكذلك الخصائص الفيزيائية للمجرات. وتأتي الدفعة الأولى من بيانات الدراسة التي يبلغ حجمها 80 تيرابايت، من أكثر من 3500 تعريض للسماء ليلاً تم التقاطها على مدى ستة أشهر.