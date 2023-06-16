طفلان بريطانيان لا يشبعان

المصدر: دبي - البيان

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وجد علماء، حسب تقرير نُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، 21 متغيراً وراثياً تعبث بإنتاج اللبتين، ما يؤدي إلى جوع لا ينتهي، يُعرف باسم فرط الأكل، ويصف مؤلفو التقرير طفلين غير مرتبطين، صبي يبلغ من العمر 14 عاماً وفتاة تبلغ من العمر عامين، كانا يحملان طفرات جينية مختلفة قليلاً تؤدي إلى اضطراب هرمون اللبتين، لم يتمكن الهرمون من إرسال إشارات للدماغ بأن أجسامهما تحتوي على كميات كبيرة من الطعام، ومن دون هذه الإشارة لا يمكن تشبُّع شهية الأطفال، كانت أدمغتهما تحاول تعويض نقص الطعام الذي لم يكن موجوداً.