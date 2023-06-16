«تشات جي بي تي» يحصل على «مقبول» في الفلسفة

المصدر: باريس - أ ف ب

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أنتج برنامج «تشات جي بي تي»، بعدما دُرّب، لإنشاء مقالة فلسفية، نسخة عن موضوع فلسفي حصل على درجة «مقبول» ضمن مرحلة البكالوريا في فرنسا، على ما أظهرت تجربة أُجريت الأربعاء في باريس.

وتمثّل السؤال الذي استند إليه البرنامج لإنتاج مقالة فيما إذا كان الفرح مسألة عقلانية. وكان «تشات جي بي تي» في مواجهة مع الفيلسوف رافاييل إنثوفن ضمن «مسابقة» نظمتها مدرسة متخصصة في التجارة والتكنولوجيا.

ونال «تشات جي بي تي» علامة 11/‏‏‏20 بينما حصل إنثوفن على 20/‏‏‏20.

وتولّى إعطاء العلامتين كل من الفيلسوفة والمؤلفة إلييت أبيكاسي، والمُدرّس ليف فرانكل المعروف باسم «سيرييل ثينكر» في تيك توك. ورأت أبيكاسي أنّ تقييم النسختين يُظهر من الكلمات الأولى هوية كاتب كل مقالة.

وقال فرانكل: «لم تُطرح في نسخة «تشات جي بي تي» أي إشكالية، فالمقالة عبارة عن جمل طويلة جداً، وليس هناك من محتوى ولا يفهم القارئ الحجج. ثمة اقتباسات لمحاولة النجاح». وأضاف «إنها ليست فلسفة قط، فهذه المادة لا تعني كتابة جمل جميلة»، موضحاً أنّ «القسم المُشار فيه إلى المؤلفين ضعيف جداً لأنه يحوي أخطاء كثيرة».