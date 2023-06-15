يتسلق 19 ألف متر احتفاء بعيد ميلاده الـ60

المصدر: (شيكاغو - د ب أ- ت ك أ)

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يرغب لايني بولادر، الذي ولد في قرية جورني، في القيام بتجربة جديدة، إذ ينوي الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، غداً، بتسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا، الذي يبلغ طوله 19 ألفاً و341 قدماً، برفقة ابنته.

وبوجود ابنته الصغرى جوري بولارد «26 عاماً» بجانبه يصر لايني على عدم قضاء يوم عيد ميلاه الـ60 جالساً بمنزله، لذلك عندما ذكر لايني الفكرة لجوري، التي تهوى تسلق الجبال أيضاً، تحمست لها. وذكرت صحيفة «شيكاغو تريبيون»: إن الأب الذي لديه ثلاثة أبناء قال: «أريد أن أتم عامي الـ60، ولكن أنا أشعر بأنني أصغر».