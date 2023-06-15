فتى في الـ14 يوشك على إنهاء الجامعة والعمل بـ«سبيس إكس»

المصدر: (دبي - البيان)

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المألوف هو أن اليافع الذي يكون في الـ 14 من عمره يدرس عادة في المرحلة الثانوية، لأنه لا يزال قاصراً، ولا يجري السماح له بأمور كثيرة، لكن فتى يوصف بالنابغة في الولايات المتحدة يتجه إلى التخرج، وهو في هذه السن الحديثة للغاية، ومن المرتقب أن يبدأ العمل عما قريب.

وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية فإن كيران كوازي سيتخرج عما قريب، وسيبدأ عملاً في شركة «سبيس إكس» المرموقة، بفضل مؤهلاته.

ومن المرتقب حسب «سكاي نيوز» أن يتخرج الفتى في جامعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في السابع عشر من يونيو الجاري، ليكون بذلك أصغر متخرج في المؤسسة التعليمية، التي يمتد تاريخها الأكاديمي إلى 172 سنة، وينضم هذا الفتى إلى قائمة محدودة من الشباب، الذين تخرجوا في الجامعة وهم ما يزالون في عداد الأطفال.

وتكشف بيانات موقع «أولديست» المختص في التاريخ أن كيران واحد من بين أصغر عشرة خريجين حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة اجتاز مقابلة عمل مع شركة «ستارلينك»، وهي فرع من «سبيس إكس» من أجل تقديم الإنترنت، عبر الأقمار الاصطناعية، ونجح في الأمر، وقال في تصريح للصحافة إنه يرغب في هذا العمل، لأنه سيفتح آفاقاً أرحب أمامه.