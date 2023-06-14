وكالة بيئية تحذر الأوروبيين: عليكم أن تعتادوا على الطقس الحار جداً

المصدر: د ب ا

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قالت الوكالة الأوروبية للبيئة إنه يجب على أوروبا الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف.

وأوضحت الوكالة، ومقرها كوبنهاجن، اليوم الأربعاء خلال تدشين منصة إلكترونية تعرض بصورة أوضح موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والظواهر السابقة الأخرى، إن التغير المناخي يجعل الطقس في أوروبا يصبح أكثر حدة.

وأكد خبراء الوكالة أن التوقعات المستقبلة متشائمة، وأضافوا أن التكيف مع التغير المناخي أمر مهم.

ومن المقرر أن توضح الوكالة في عرض على موقعها بعنوان "طقس الصيف الحاد يغير المناخ: هل أوروبا مستعدة" بصورة أكثر تفصيلا كيف أن تزايد موجات الحر الشديدة تؤثر بصورة متزايدة على السكان والاقتصاديات والطبيعة في أوروبا.

ويصف الموقع موجات الحار الشديدة خلال فصول الصيف الماضية، وما يمكن توقعه في المستقبل وفقا للتوقعات العلمية، وكيف يمكن للمنطقة أن تستعد للتعامل معها.