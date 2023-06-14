هروب مجموعة من القردة من حديقة حيوان في التشيك

المصدر: د ب ا

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هربت مجموعة من قردة المكاك من حديقة حيوان في جمهورية التشيك، ليس ببعيد عن الحدود الألمانية. وتقول الشرطة المحلية إن مخربا أطلق سراح القردة عمدا مساء الاثنين.

وتم الإمساك باثنين من الحيوانات، لكن ما زال هناك ستة أخرى طليقة بعد ظهر الثلاثاء، حسبما قالت متحدثة باسم حديقة الحيوان في ديسين.

وألقت الشرطة القبض على رجل واتهمته بدخول حديقة الحيوان حوالي الساعة 9 مساء (19.00 بتوقيت غرينتش) مساء الاثنين وتخريب السياج الكهربائي حول حظيرة القردة.

وتم القبض على الرجل /42 عاما/ وهو يحاول اقتحام حانة ريفية قريبة، وفقا لوسائل إعلام تشيكية. وقالت الشرطة إنه تم إثبات تعاطيه للقنب.

ولا تزال حديقة الحيوان مغلقة، ويأمل مسؤولوها أن تعود القردة إلى حظيرتها بمفردها عندما تشعر بالجوع.

وحثت المتحدثة باسم حديقة الحيوان الجمهور على عدم محاولة الإمساك بأنفسهم بتلك القردة، مشيرة إلى أن عضتها قوية ويمكن أن تكون خطيرة.

يشار إلى أن قردة المكاك تعيش في الغابات المطيرة، وموطنها إندونيسيا.

وتقع ديسين بالقرب من المنطقة الحدودية مع ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، على بعد 80 كيلومترا فقط جنوب مدينة دريسدن الألمانية.