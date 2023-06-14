دب أسود صغير «يصطاف» في أحد شطآن فلوريدا

المصدر: (دبي - البيان)

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مفاجأة غريبة مخيفة، لكنها طريفة، كانت بانتظار رواد أحد الشواطئ المصطافين، خلال عطلة نهاية الأسبوع في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ظهر على حين غرة، دب صغير كان يغطس ويسبح في المياه قرب الشاطئ ثم خرج من الماء ومر بمحاذاة الجميع منصرفاً إلى الجهة الأخرى.

وقد شاهد العديدون، الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا، حسب ما ورد في تقرير لـ«روسيا اليوم»، والتقط حشد من المصطافين على الشاطئ، المشهد النادر للدب وهو يسبح، وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة. وكانت الحادثة محل استغراب واستهجان كبيرين. إلا أنه، بالعادة، ليس مستغرباً العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريباً في الولاية. وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC)، إن الدببة تفضّل مزيجاً من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.