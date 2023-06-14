تأخر عن زفافه فقاد سيارته بإطار تالف وسرعة صاروخية

المصدر: (دبي - البيان)

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أوقفت الشرطة في مقاطعة «ويلتشير» البريطانية عريساً كان متوجهاً إلى حفل زفافه، بعد أن ضبطته يقود سيارته بسرعة «صاروخية» على طريق سريع، إلى جانب قيادته مركبة أحد إطاراتها يحتك بسلك معدني (شبه تالف).

ونشرت الشرطة على حسابها في «تويتر» صورة لسيارة «بي إم دبليو» الخاصة بالعريس، خلال قيادته إياها. وقالت الشرطة حسب «سكاي نيوز»: «عادة تتأخر العروس دائماً. لسوء الحظ على هذا العريس أن يعطي تفسيراً». وأكدت الشرطة أنها لم تحتجز العريس، حيث قام أحد أقاربه باصطحابه للزفاف، ولكن عليه المثول أمام المحكمة لاحقاً.