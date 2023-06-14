شيف روبوت «يبتكر» وصفاته الخاصة

المصدر: (دبي - البيان)

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توصل مبتكرون في جامعة بريطانية إلى تصنيع شيف «روبوت» قادر على ابتكار وصفاته الخاصة، بمجرد أن يشاهد البشر يُعدّونها أمامه، من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الطهاة البشريين. وذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن روبوتاً- صنّفه مبتكروه - طاهياً، استطاع بعد مشاهدته مقطع فيديو يظهر فيه طاهٍ شاب يحضّر طعاماً، أن يعد الطبق نفسه بدقة وحرفية. وقال قائد التجربة العملية طالب الدكتوراه في قسم البرمجة الهندسة بجامعة كامبريدج، غريغوري سوشاسكي، حسب موقع «24 الإلكتروني»: إن البحث بدأ من منطلق السعي إلى تدريب الروبوتات على الطهو، لكن النتيجة كانت أفضل بكثير، حيث تمكن الروبوت من تنفيذ كل ما شاهده بدقة متناهية.

واعتبر سوشاسكي بأنه من الأسهل والأوفر في المستقبل القريب نشر الطهاة الآليين على صعيد واسع، خصوصاً أن الروبوتات قادرة أيضاً على الابتكار، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وليس فقط نسخ ما تشاهده، وتمت برمجة الروبوت قيد التجربة لتحديد مجموعة الخضروات والخضار واللحوم، التي يجب استخدامها في كل وصفة على حدة.