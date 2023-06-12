متى يحرم البيع والشراء عبر المتاجر الإلكترونية؟

المصدر: البيان

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كشفت دار الإفتاء المصرية عن حالة يكون فيها البيع والشراء عبر المتاجر الإلكترونية محرَّماً شرعاً.

وأوضحت الدار، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه لا يجوز البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، أو ما يسمى «دروب شيبنغ»، في حالة تحقق الغرر والضرر.

وقالت الدار، في بيانها: «التعامل بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى بـ(الدروب شيبنغ) جائز شرعاً»، مشيرةً إلى أن «هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقاً لحاجة الناس».

وأكدت ضرورة «انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات».