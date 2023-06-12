مصرع 3 بريطانيين بحريق زورق في مصر

المصدر: أ ب

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لقي 3 سائحين بريطانيين مصرعهم بعد حريق في زورق سياحي قبالة الساحل المصري على البحر الأحمر.

وأعلنت شركة سياحة بريطانية، اليوم، وفاة السائحين الذين فُقدوا بعد الحادث أمس.

وذكرت السلطات المصرية أن البريطانيين الثلاثة فُقدوا عندما اشتعلت النيران في زورق غواص يحمل اسم «إعصار» قبالة مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر أمس، مشيرين إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في غرفة محرك القارب.

وقالت شركة «سكوبا ترافيل»، ومقرها المملكة المتحدة، في بيان قصير: «يجب أن نقر أن ثلاثة من ضيوفنا، الذين يتمتعون بتقدير كبير ولم يشاركوا في الاجتماع التمهيدي للغوص في وقت مبكر من صباح 11 يونيو، لقوا حتفهم في الحادث المأساوي».