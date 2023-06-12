قمر يستشعر الأرض عن بعد عام 2028

المصدر: (دبي ـــ البيان )

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كشفت مؤسسة «رو كوسموس»، عن النموذج الأولي للقمر الذي تطوره روسيا بالتعاون مع بيلاروس لاستشعار الأرض عن بعد. وتبعاً للمعلومات المتوفرة، فإن القمر الجديد مصمم لتوفير بيانات استشعار الأرض عن بعد، وسيوفر خدمات ستسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتتعاون روسيا وبيلاروس حالياً على تطوير نظم مشتركة متكاملة لاستشعار الأرض عن بعد، من المقرر أن تطلقا قمرهما المخصص لهذا الغرض عام 2028، حسب قناة «روسيا اليوم». وكان مدير مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، سيرجي زولوتوي، قد ذكر أن إطلاق القمر، سيكون عام 2028.