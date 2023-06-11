مصر.. حريق يلتهم مركباً سياحياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اندلع حريق كبير في مركب سياحي قرب السواحل المصرية على البحر الأحمر، وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 26 شخصاً، فيما لايزال 3 في عداد المفقودين، حسب وسائل إعلام.

وأشارت تقارير إلى أن الأجهزة المختصة تلقت إخطاراً بنشوب حريق على متن مركب سياحي كان يقل 29 شخصاً، أثناء رحلة بحرية للغوص، وتم إنقاذ 12 سائحاً إنجليزياً، إضافة إلى 14 مصرياً، هم طاقم المركب.

المركب السياحي خرج صباح اليوم الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجهاً إلى مارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين، ثم تعرض لحريق خلال الرحلة في البحر الأحمر. وتم إرسال فرق الإنقاذ اللازمة، حيث تم إنقاذ 26 من ركابه وطاقم المركب.

وتتابع السلطات المصرية حالة السياح، حيث تؤكد أنهم بحالة جيدة، فيما تم رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى في مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم والغردقة العام، وتكثف جهودها للبحث عن المفقودين الثلاثة.