ناعومي واتس تتزوج صديقها الممثل بيلي كرودوب

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الممثلة البريطانية ناعومي واتس تزوجت صديقها الممثل الأمريكي بيلي كرودوب أمس الأول الجمعة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن ناعومي نشرت صورة لها مع زوجها كلاهما يبلغ من العمر 54 عاما، وهما يقفان على سلالم مبنى محكمة مانهاتن بعد عقد قرانهما.



وكانت ناعومي وبيلي قد التقيا أثناء تصوير مسلسل" جيبسي" عام 2017، حيث كانت ناعومي تقوم بدور طبيبة نفسية تقوم باستخدام اسم مستعار لإقامة علاقات غير أخلاقية مع مرضاها، وقام بيلي بدور زوجها.



وبدأت العلاقة بين بيلي وناعومي في أواخر عام 2017، بعد عام من انفصال ناعومي عن شريكها الممثل ليف شرايبر، الذي استمرت علاقتها معه 11 عاما.

ولدى الشريكين السابقين طفلان كاي "14 عاما" وساشا "15 عاما".

ولدى بيلي ابن يدعى ويليام "19 عاما" من زوجته السابقة ماري لويس باركر.