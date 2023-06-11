«ذكاء اصطناعي» يقدم وصفات أدوية دقيقة

المصدر: (دبي - البيان)

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قد تحتوي «مكتبات ضخمة» تضم ملايين مركبات الأدوية على علاجات محتملة لمجموعات متنوعة من الأمراض، مثل السرطان أو أمراض القلب.

وهو ما يشحذ همم العلماء لإجراء اختبارات تجريبية لكل نوع من هذه المركبات، لكن طرق الفحص التقليدية تنفق وقتاً طويلاً، للوصول لأهداف علاجية محتملة. وللتغلب على هذه المعضلة وتسريع عمليات اكتشاف الأدوية، ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة تافتس نهجاً حسابياً بديلاً يعتمد على نوع من خوارزمية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم «نموذج اللغات الكبيرة».