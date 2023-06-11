إنقاذ 4 أطفال بعد 40 يوماً في أدغال كولومبيا

المصدر: (بوغوتا - أ ف ب)

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عثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل 40 يوماً، أحياء في أدغال كولومبيا، كما أعلن الرئيس غوستافو بيترو، أول من أمس، في تغريدة على «تويتر»، أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة. ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاماً، وأصغرهم سنة واحدة.

والأطفال ينتمون إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين، وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز «سيسنا 206»، التي كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من مايو.