مؤثرة شهيرة تعتذر : كذبت..لست مصابة بـ«السرطان»

المصدر: (دبي - البيان)

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هي أحد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام متابعيها كانت في مستويات ازدياد فلكية، إلا أن ذلك، للأسف، كان بفضل كذبة أطلقتها شرعت تتكشف تفاصيلها، أخيراً، ومفادها ادعائها أنها مصابة بمرض السرطان وتتعالج منه.

تلك هي قصة ميان باوباو، الرباعة (تمارس رياضة حمل الأثقال)، الشهيرة على إنستغرام لسنوات، فبحسب تقرير موقع 24، خدعت الناس لسنوات بينما كانت تدعي الإصابة بالسرطان.

ذلك بغرض زيادة أعداد متابعيها. واعترفت هذه المؤثرة التايوانية، أنها كذبت على متابعيها، طوال 3 سنوات، منذ أن أخبرتهم بأنه تم تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس، كي تكسب تعاطفهم وتزيد عددهم. وكانت ميان باوباو تشارك مقاطع فيديوهات لها وهي تمارس تمارين لياقتها البدنية، والتي وصفتها بـ «جلسات علاج للسرطان».

ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، اشتبه في أكاذيب باوباو لأول مرة مايو الماضي بعد أن نشر زوجها السابق عدة تفاصيل توضح كذب إصابتها بالمرض. كما تتبع الناس عبر الإنترنت صور الأشعة السينية التي كانت تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفوا زيفها.

وفي حديثها لأول مرة عن ادعائها المرض، اعتذرت باوباو لمتابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 11 ألفاً.