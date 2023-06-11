الرئيس الكولومبي يزور أطفالاً عثر عليهم بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم من الغابات المطيرة بعد أربعين يوما من تحطم طائرة خفيفة كانوا على متنها في المستشفى الذي يتلقون فيه العلاج حاليا.

وتفقد الرئيس الحالة الصحية للأطفال أمس السبت داخل المستشفى العسكري في بوجوتا وتبلغ الثالثة عشرة والتاسعة والخامسة والعام الواحد.

وقال وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز بعد الزيارة: "الأطفال يتعافون ويتناولون السوائل، لكنهم لا يستطيعون تناول الطعام".

وأكد الطبيب العسكري كارلوس رينكون أرانجو أن الأطفال أصيبوا بعدد من الإصابات الطفيفة، وكانوا يعانون من سوء التغذية.

وأضاف أنهم في حالة مقبولة بالنسبة للظروف التي مروا بها، وسيتم الآن إجراء سلسلة من الفحوص الخاصة بطب الأطفال، ومن المهم أن يتاح للأطفال استعادة قواهم.

وأبدى الطبيب توقعاته بإقامة الأطفال في المستشفى لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

تم العثور على الأطفال يوم الجمعة في الغابات المطيرة جنوبي كولومبيا، بعد تحطم مروحية من طراز سيسنا 206 كانوا على متنها في الأول من مايو الماضي في مقاطعة كاكيتا بصحبة والدتهم وآخرين.

وتوفيت والدة الأطفال والطيار وأحد زعماء السكان الأصليين في الحادث.

وكان الجنود والسكان الأصليون يبحثون عن الأطفال الأشقاء لأكثر من شهر في تلك المنطقة الوعرة.