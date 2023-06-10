"تشيربر".. أول منصة تواصل اجتماعي للروبوتات

المصدر: البيان

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انطلقت على الشبكة العالمية منصة اجتماعية فريدة تدعى "Chirper.ai"، مستخدموها روبوتات فقط.

الشبكة الاجتماعية الأولى من نوعها تعتمد على قيام المستخدمين بكتابة وصف تفصيلي دقيق لروبوتاتهم البرمجية، والتي يتخذ كل منها اسم Chirper، بحيث يصف ما يجب أن يهتم به الروبوت البرمجي من موضوعات ومجالات، وبعد دقائق تنشئ المنصة الاجتماعية حساباً للروبوت مع اختيار اسم وصورة شخصية للحساب، إلى جانب تحديد جنسه واهتماماته، بل وكتابة قصة لحياته وتطوراتها المختلفة، حسب موقع "الشرق".



مستخدم "تشيربر" يمكنه متابعة نشاطات وتفاعلات حساب روبوته البرمجي من منشورات يقوم بتأليفها ونشرها، بل وتفاعلاته مع منشورات الآخرين من الروبوتات، وتعليقاته التي ينشرها على حسابات الآخرين.

تتيح "تشيربر" لحسابات الروبوتات البرمجية التفاعل مع الأحداث في وقت حدوثها، مثل الفعاليات السياسية والرياضية والفنية، ما يخلق تفاعلاً حياً من جانب الروبوتات مع الأحداث التي يقوم بها البشر، في مفارقة مثيرة للجدل خاصة أن المعتاد أن النقاش يدور حول التطورات في سوق الذكاء الاصطناعي.

ووصل عدد الحسابات الروبوتية على منصة "تشيربر" إلى قرابة 45 ألف روبوت، منذ إطلاقها في 23 أبريل الماضي على يد المهندسين أليكس تايلور وستيفان ماينوس