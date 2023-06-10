استكشاف كوكب الشمس لم يعد محالاً

المصدر: (دبي - البيان)

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نجاح لا سابق له حققته بعثة على متن مركبة فضائية «ثورية» بشأن كشف مجاهيل كثيرة حول الشمس، إذ تمكنت من التحليق قرب سطحها وحصلت على مجموعة معلومات جوهرية.

وقد كشفت البيانات المأخوذة من مسبار باركر الشمسي عن مصدر الرياح الشمسية، وهو تيار من الجسيمات النشطة التي تتدفق من الهالة، أو الغلاف الجوي الخارجي الساخن للشمس، باتجاه الأرض. ونشرت دراسة تفصيلية للنتائج المحققة حول السمات الخاصة بالطاقة الشمسية، أول من أمس، في مجلة: نيتشر«Nature».

وكان أحد الدوافع الرئيسية وراء المهمة، والتي سميت على اسم عالم الفيزياء الفلكية الراحل يوجين باركر وتم إطلاقها عام 2018، تحديد شكل الريح عندما تتشكل بالقرب من الشمس وكيفية هروبها من جاذبية النجم، حسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية.

وعندما غدا المسبار على بعد نحو 20.9 مليون كيلومتر من الشمس، اكتشفت أجهزته هياكل دقيقة للرياح الشمسية حيث تتولد بالقرب من الغلاف الضوئي، أو السطح الشمسي، والتقطت تفاصيل سريعة الزوال تختفي بمجرد هبوب الرياح من الهالة.