السنسكريتية تقترب من فضاءات التكنولوجيا

المصدر: (دبي - البيان)

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يعول متخصصون كثيرون، على اكتشاف جديد متخصص في عوالم النحو الخاصة باللغة السنسكريتية، لتصبح مطبقة وموظفة في أجهزة الكمبيوتر، في الفترة المقبلة.

ويسمح فك الشيفرة هذا باستخراج وفهم أي كلمة سنسكريتية باستخدام «آلة اللغة» الخاصة التي كان قد أوجدها بانيني، وهو ما سيساعد العلماء، لاحقاً، طبقاً لقول العالم المتخصص راجبوبات الذي أشرف على الاكتشاف الجديد، في كشف أسرار النصوص القديمة، ذلك بعد أن كان لغز هذه اللغة عصياً على الحل منذ 2500 عام، كما أوضح تقرير منشور في «روسيا اليوم».