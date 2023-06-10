اصطياد دب أثار الذعر في أحد أحياء العاصمة الأمريكية

المصدر: أ ب

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أصاب دب أسود صغير سكان حي هادئ في شمال شرق واشنطن بالفزع صباح الجمعة، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.

أثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اكتشاف الدب وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

أصاب دب أسود صغير سكان حي هادئ في شمال شرق #واشنطن بالفزع، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.https://t.co/24zwiUZltg#صحيفة_البيان pic.twitter.com/mZxFAZAdT9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 9, 2023

فرضت السلطات طوقا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.

وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس” إنه سيتم فحصه طبيا، ثم إطلاق سراحه في البرية.