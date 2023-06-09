فيديو يرصد لحظات صيد القرش المفترس في مصر

المصدر: البيان

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رصد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظات صيد القرش المفترس بالغردقة جنوبي مصر.

وأظهر المقطع مجموعة من الصيادين وهم ينجحون في اصطياد سمكة القرش التي قتلت شاباً روسياً أمس، في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

واقتنص الصيادون فرصة صيد السمكة بعد بقائها قرب الشاطئ مدة ساعتين عقب الهجوم دون مغادرة المياه المفتوحة، ما يعني أنها كانت تسعى لتكرار الهجوم.

من جهته، قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، غلق الشواطئ في المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالاً حتى خليج أبو سومة جنوباً، موجّهاً بعدم ممارسة أي أنشطة بحرية اعتباراً من 9 يونيو الجاري ولمدة يومين، وذلك حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.

وشمل القرار استمرار حظر كل أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد، بما في ذلك أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها مراكب النزهة.