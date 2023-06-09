قطيع أبقار يؤخر رحلة قطار 9 ساعات

المصدر: باريس - د ب أ

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تأخر نحو 400 راكب لمدة تسع ساعات، خلال الليل وهم على متن القطار المتجه من باريس إلى نيس، عندما اصطدم القطار بقطيع من الأبقار، حسبما ذكرت صحيفة «لو باريزيان».

وقالت الصحيفة إنه تم نقل الركاب إلى قطار في الاتجاه المعاكس، وعادوا إلى باريس صباح الأربعاء. وصدم القطار نحو 12 بقرة، بينما كان يسير بسرعة 150 كيلو متراً في الساعة بالقرب من بلدة تونير، شمال ديجون، على بعد نحو 165 كيلو متراً من باريس الثلاثاء.

ونفقت سبع بقرات، وحُشرت بعض الأبقار أسفل القاطرة، وأشاد المخرج السينمائي الفرنسي سيريل ديون، الذي كان على متن القطار بجهود رجال الإنقاذ، قائلاً «لقد كانت ليلة صعبة لكل من قام بتطهير القضبان ورعاية الركاب بأفضل طريقة ممكنة. لقد كان هذا أمراً مؤسفاً للمزارع، الذي كان يتعين عليه جمع الأبقار النافقة». ولم يسفر الحادث عن إصابات بين الركاب، ولكن تم نقل سائق القطار للمستشفى للخضوع لفحوصات.