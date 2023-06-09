«الدرون» تستكشف لوحات كهوف إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء آثار في إسبانيا لوحات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في كهوف يصعب الوصول إليها شرقي البلاد، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة «درونز».

وسمح استخدام طائرات الدرونز للباحثين بجمع أدلّة عن لوحات الكهوف، والتي لم تُرَ من قبل، حسب «سي إن إن».

وتعود هذه اللوحات إلى ما بين 5 آلاف و7.500 عام، وفقاً لبيانٍ صادر عن الفريق في جامعة «أليكانتي» بإسبانيا.

ونُشرت نتائج بحث علماء الآثار في المجلة العلمية الإسبانية «Lucentum» الشهر الماضي.

وسهّل المشروع تفتيش المناطق التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق إنشاء طرق وصول معقدة وتسلّقها، كما ذكر البيان.

وأفاد الفريق أنّهم توصلوا إلى نتائجهم الأولى في غضون أيام قليلة من تحليق طائرات «الدرونز» بمحجرة في بلدية بيناغويلا بأليكانتي.